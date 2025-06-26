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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء سيارات فورد برونكو 2025 لهذا السبب؟

استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025
استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازات فورد برونكو موديل 2025 في السعودية، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـsuv الرياضية متعددة الاستخدامات .

 استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025

سبب استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025

قامت شركة فورد باستدعاء عدد 2272 سيارة من طراز برونكو موديل 2025، وذلك بسبب ظهور عيب عدم فتح وسائد الهواء الجانبية للراكب في بعض السيارات .

 استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025

وذلك يزيد من خطر الإصابة ويعني أن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لا تتوافق مع معايير السلامة الفيدرالية للسيارات، وجاءه الاستدعاء من أجل تسليط الضوء على أهمية السلامة في تصميم السيارات .

كيفية اكتشاف عطل الوسائد الهوائية

علمت فورد بالمشكلة بعد أن أبلغها مورد الوسائد الهواء عن مشكلة اكتُشفت خلال الاختبارات الروتينية، وهذا أدى إلى بدء تحقيق، والذي حدد في النهاية أن هناك حالات شاذة في الاختبار كانت مرتبطة بكسر في شفة بلاستيكية تثبت مولد الغاز الصغير في مكانه، وبالتالي يمكن أن تنكسر الشفة البلاستيكية عند فتح وسادة الهواء وتتداخل على ما يبدو مع صمام التهوية النشط.

 استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025

وتم رصد المشكلة في وقت مبكر وشركة صناعة السيارات ليست على علم بأي تقارير ضمان، أو تقارير ميدانية، أو تقارير عملاء تتعلق بالمشكلة. ومع ذلك هناك حوالي 28% من السيارات المستدعاة متأثرة بالمشكلة.

إبلاغ العملاء لاصلاح المشكلة

سيتم توجيه العملاء لأخذ سياراتهم إلى الوكالة، وسيتم استبدال وحدة وسادة هواء الراكب مجانًا. بالاضافة إلى ان الوحدات الجديدة تحتوي على شفات بلاستيكية تتوافق مع المواصفات ولن تؤثر على فتح صمام التهوية النشط.

 استدعاء سيارات فرود برونكو موديل 2025

وجدير بالذكر ان الاستدعاءات تكون مزعجة للمالكين إلا أنها تظهر التزام الشركة بسلامة العملاء وتصحيح الأخطاء المحتملة، ويعد هذا الاستدعاء في فورد برونكو 2025 مثال على كيفية عمل شركات السيارات والموردين لضمان أعلى معايير السلامة، حتى لو كان ذلك يعني استدعاء آلاف السيارات .

أما بالنسبة لمالكي سيارة فورد برونكو في المملكة العربية السعودية، يجب عليهم الانتباه إلى أي إشعارات استدعاء قد تصلهم من وكيل فورد المحلي، والتعاون مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة في أقرب وقت ممكن لضمان سلامتهم وسلامة ركابهم.

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