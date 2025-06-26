رغدة عامر لـ صدى البلد: نسبة المكون المحلي بالهواتف مائة بالمائة.. ومصر سوق جاذب دائما للشركات العالمية

كشفت رغدة عامر، مديرة العلاقات العامة لشركة أوبو مصر المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، أن استثمارات المصنع الجديد في العاشر من رمضان بلغت 50 مليون دولار.

وأوضحت عامر فى تصريح خاص لصدى البلد، خلال افتتاح فرع جديد، أن نسبة المكون المحلي في الهواتف التي تُصنع في مصر وصلت إلى 100%.

وأشارت إلى أن الشركة استفادت بشكل كبير من الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لصناعة الهواتف المحمولة، ما ساعدها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن أوبو تخطط لتصدير جزء من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية عبر مصنعها في مصر، موضحة أن الشركة تعمل حاليًا على تحديد الأسواق المستهدفة بالتعاون مع الشركة الأم.

كما ذكرت أن المصنع يضم 80% من العمالة المحلية و20% من الصين، مشيرة إلى أن البحث والتطوير يمثلان جزءًا كبيرًا من استثمارات الشركة في مصر.