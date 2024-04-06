قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6 أبريل

تباينت أسعار الخضراوات وتراجعت الفاكهة اليوم السبت 6-4-2024 وسط تباين أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة بالأسواق في مصر.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

سعر كيلو الطماطم: ٩.٣٣ جنيه بزيادة ١٩ قرشا.

سعر كيلو البطاطس: ١٤.٠١ جنيه بزيادة ٥ قروش.

سعر الليمون: ٢٦.٢٧ جنيه بزيادة ٣ قروش.

سعر كيلو البامية: ٤٢.٠١ جنيها بزيادة ٤٠ قرشا.

سعر كيلو الملوخية: ٢٠.٧٩ جنيها متراجعا ١٩ قرشا.

سعر كيلو الكوسة: ١٥.١٣ جنيه متراجعا ١٣ قرشا.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو الموز البلدي: ١٥.٢٣ جنيه بزيادة ٥٠ قرشا.

سعر كيلو التفاح المصري: ٢٨.٣٥ جنيها متراجعا ٤٠٠ قرشا.

سعر كيلو الخوخ: ٢٩.٥٢ جنيه بزيادة ٣٠ قرشا.

سعر كيلو البرقوق: ٣٣.٣٨ جنيها بزيادة ١٣٠ قرشا.