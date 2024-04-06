قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6 أبريل

تباينت أسعار الخضراوات وتراجعت الفاكهة اليوم السبت 6-4-2024 وسط تباين أسعار بعض أصناف الخضروات والفاكهة بالأسواق في مصر.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: ٩.٣٣ جنيه بزيادة ١٩ قرشا.
سعر كيلو البطاطس: ١٤.٠١ جنيه بزيادة ٥ قروش.
سعر الليمون: ٢٦.٢٧ جنيه بزيادة ٣ قروش.
سعر كيلو البامية: ٤٢.٠١ جنيها بزيادة ٤٠ قرشا.
سعر كيلو الملوخية: ٢٠.٧٩ جنيها متراجعا ١٩ قرشا.
سعر كيلو الكوسة: ١٥.١٣ جنيه متراجعا ١٣ قرشا.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر كيلو الموز البلدي: ١٥.٢٣ جنيه بزيادة ٥٠ قرشا.
سعر كيلو التفاح المصري: ٢٨.٣٥ جنيها متراجعا ٤٠٠ قرشا.
سعر كيلو الخوخ: ٢٩.٥٢ جنيه بزيادة ٣٠ قرشا.
سعر كيلو البرقوق: ٣٣.٣٨ جنيها بزيادة ١٣٠ قرشا.