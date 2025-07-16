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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تكرم 40 إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة

وزارة الأوقاف تكرم ٤٠ إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة
وزارة الأوقاف تكرم ٤٠ إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة
إيمان طلعت

كرّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ٤٠ إمامًا من مديرية أوقاف القليوبية، بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب اجتيازهم دورة علمية مكثفة استمرت ستة أشهر بمسجد الشامخية بمدينة بنها في عدد من المتون الشرعية والعربية وعلوم المنطق وغيرها؛ على غرار البرامج التدريبية الوطنية.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود الأئمة المشاركين، مؤكدًا أنهم يمثلون أنموذجًا يُحتذى به في التكوين العلمي والشرعي للأئمة على مستوى الجمهورية، داعيًا إلى مزيد من الاجتهاد في تحصيل العلوم الشرعية والعربية وعلوم المنطق وشتى العلوم الأخرى، مثمنًا المبادرة الكريمة التي أطلقها فضيلة الشيخ ياسر أبو غياتي، مدير مديرية أوقاف القليوبية، لتنفيذ هذه الدورة النوعية. كما وجّه الوزير جميع المديريات بأن تحذو حذو هذا الإعداد العلمي الرصين للأئمة في شتى ربوع الجمهورية، واصفًا الأئمة بأنهم الأساس التي تستند عليه الوزارة في أداء رسالتها.

تأتي هذه الدورات العلمية المتخصصة في إطار اهتمام الوزارة برفع الكفاءة العلمية والدعوية للأئمة، وحرصها على تمكينهم من أدوات العلم الراسخ التي تجمع بين شتى العلوم، بما يسهم في تجديد الخطاب الديني، وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف، وأداء حق الوطن، من خلال إعداد كوادر دعوية تجمع بين التأصيل العلمي والوعي بقضايا العصر.

مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الاوقاف وزير الاوقاف

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