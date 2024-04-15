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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف السعودية| ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس العراقي لبحث هجوم إيران على إسرائيل.. المديرية العامة للجوازات تعلن تجديد هوية المقيم المنتهية لمن هم خارج المملكة إلكترونيّا

الصحف السعودية
الصحف السعودية

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الإثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني.

وجرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وفي خبر آخر، تلقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها، وبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

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صحيفة المدينة

أكَّدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنَّه يمكن تجديد هوية المقيم المنتهية لمَن هم خارج المملكة إلكترونيًّا.

وردًّا على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة العملاء، حول إمكانية تجديد هوية مقيم انتهت خلال وجوده خارج المملكة، قالت «الجوازات»: بإمكان صاحب العمل تجديد هوية مقيم لمَن هم خارج المملكة إلكترونيًّا بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصَّة «أبشر أعمال، أو مقيم» لصاحب العمل.

وفي خبر آخر، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد في المنطقة، وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتواء تداعياته.

وفي خبر آخر، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم، 42 مصابًا و42 مرافقًا فلسطينيًا، قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 175 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 48 شاحنة عبر منفذ رفح البري، و127 شاحنة من خلال معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أنه تم السماح بعبور 400 شخص من حملة الإقامات و130 شخصاً آخرين من حملة الجوازات المصرية.

صحيفة الوطن

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية العاملة، الأحد، بحدة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل واكتست مؤشرات الخليج باللون الأحمر، وسط انخفاضات تجاوزت واحداً في المئة عند الافتتاح، فيما لا تعمل بورصات أبوظبي ودبي والبحرين.

وتراجع المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.30 في المئة عند مستوى12666 نقطة، وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.42 في المئة عند مستوى 9784 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.87 في المئة إلى مستوى 7791.38 نقطة، وفي مؤشر بورصة مسقط انخفض بنسبة 0.22 في المئة عند مستوى 4686.57 نقطة.

وشنت إيران الليلة الماضية أول هجوم مباشر على إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم يعتقد أنه إسرائيلي استهدف مجمع السفارة الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي، وذلك في تصعيد ينذر بمزيد من التوتر في الشرق الأوسط المضطرب.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

وفي خبر آخر، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن رد تل أبيب على الهجوم الإيراني سيتم تنسيقه مع الحلفاء.

ونقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن المسؤول: "رد إسرائيل سيتم تنسيقه مع الحلفاء".

إلا أن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل أن "واشنطن لا تبحث عن نزاع مع طهران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليل الأحد عن مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد بأن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

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السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العراق محمد شياع السوداني وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن وزير الخارجية السعودي المديرية العامة للجوازات الأمير فيصل بن فرحان انتوني بلينكن الولايات المتحدة

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