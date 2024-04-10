السعودية.. وزير الداخلية يهنئ رجاله لنجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة

نقل وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود تحيات ‎الملك سلمان و ولي العهد لمنسوبي الوزارة بمناسبة نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة لهذا العام وحلول ‎عيد الفطر المبارك.

وأكد الأمير عبد العزيز بن سعود خلال لقائه كبار المسؤولين في الوزارة وقادة القطاعات الأمنية، أن الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة من القيادة كان لها الدور الرئيس في نجاح الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم العمرة.

وشدد وزير الداخلية علي أن التكامل بين الجهات الحكومية، كان من أهم عوامل النجاح، مبينا أن تسخير التقنية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهم في تعزيز قدرات رجال الأمن في الميدان وتمكينهم من إدارة الحشود وتنظيمها بكل احترافية وإتقان.

كما ثمن الأمير عبد العزيز بن سعود الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن خلال موسم العمرة، وما يبذلونه من جهود استثنائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار في جميع أنحاء المملكة، موجها بنقل تحيات القيادة لجميع منسوبي القطاعات الأمنية.