التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. ننشر الرابط والشروط والأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 خلال ساعات .

,نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيه هام جاء نصه كالتالي :

بدء العد التنازلي لفتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ونتمنى التوفيق للجميع

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، خلال الساعات المقبلة .

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe

ويمكن ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية على الصفحة الرسمية لوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/EJS.PMU

سن القبول في المدارس اليابانية

KG1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد

KG2 : من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد

الصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد

الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد

الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد

ويتم القبول في المدارس المصرية اليابانية بناءا على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه ، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات



التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. الأوراق المطلوبة

شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الاصدار لا تزيد عن شهر

بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)

إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 اشهرعلى الاقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاق محل الاقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي

التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسخة للمدرسة ) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات

ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية