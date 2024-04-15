التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. ننشر الرابط والشروط والأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 خلال ساعات .
,نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيه هام جاء نصه كالتالي :
بدء العد التنازلي لفتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ونتمنى التوفيق للجميع
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، خلال الساعات المقبلة .
ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe
ويمكن ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية على الصفحة الرسمية لوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/EJS.PMU
سن القبول في المدارس اليابانية
- KG1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد
- KG2 : من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد
- الصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد
- الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد
- الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد
ويتم القبول في المدارس المصرية اليابانية بناءا على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه ، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات
التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. الأوراق المطلوبة
- شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الاصدار لا تزيد عن شهر
- بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)
- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 اشهرعلى الاقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاق محل الاقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي
- التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسخة للمدرسة ) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات
ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية
- تقدم طلبات التقديم في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الالكترونية للمدارس
- يشترط ان يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
- يشترط ان يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في اول اكتوبر 2024
- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب ولا يتم تقديم وجبات في المدارس المصرية اليابانية