عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. ننشر الرابط والشروط والأوراق المطلوبة

التقديم في المدارس
التقديم في المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2024 / 2025 خلال ساعات .

,نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تنبيه هام جاء نصه كالتالي :

بدء العد التنازلي لفتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ونتمنى التوفيق للجميع 

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، خلال الساعات المقبلة .

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe 

ويمكن ترقب ظهور رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية على الصفحة الرسمية لوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك https://www.facebook.com/EJS.PMU 

سن القبول في المدارس اليابانية

  • KG1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد
  • KG2 :  من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الاول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد
  • الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد

ويتم القبول في المدارس المصرية اليابانية بناءا على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه ، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات


التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. الأوراق المطلوبة 

  • شهادة ميلاد مميكنة للطفل حديثة الاصدار لا تزيد عن شهر
  • بطاقة الرقم القومي لولي الامر (سارية)
  • إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بـ 6 اشهرعلى الاقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاق محل الاقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي
  • التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 اصل نسخة لولي الامر ونسخة للمدرسة ) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات

 

ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 

  • تقدم طلبات التقديم في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الالكترونية للمدارس
  • يشترط ان يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
  • يشترط ان يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في اول اكتوبر 2024
  • لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب ولا يتم تقديم وجبات في المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية المدارس التقديم التقديم في المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

قرار جمهوري بالموافقة على منحة بحد أقصى 56 مليون يورو لتطوير صوامع القمح

البنك المركزي يرفع حدود السحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الصفدي: لا ينبغي السماح لنتنياهو بجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد

دليل إرشادي عن مرض حمى غرب النيل.. فترة الحضانة ومسببات الفيروس وعلاجه

حزب الله يعلن مسؤوليته عن انفجار أدى لإصابة 4 إسرائيليين

انتهاء إجازة عيد الفطر.. عودة تخفيف الأحمال اليوم وهذه مواعيد قطع الكهرباء

ضربة قوية للأهلي.. غياب 7 لاعبين أساسيين عن الأحمر أمام الزمالك اليوم

13 امرأة تقدمن بشكاوى| محامي حبيبة الشماع يفجر مفاجأة عن المتهم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل وجبة الفطار

اعرف الكهرباء هتقطع عنك امتى| جدول تخفيف الأحمال بالقاهرة والإسكندرية ووجه قبلي بالصور

ألوان جريئة.. ملابس ريم طارق تثير الجدل بخطبتها من مطرب مهرجانات

10 جنيهات دفعة واحدة| هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ