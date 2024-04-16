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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أخطاء غير متوقعة تحرمك من النوم الجيد

النوم
النوم

هناك عدة أخطاء غير متوقعة يمكن أن تؤثر على جودة نومك، وفيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها للحفاظ على نوم جيد:

أطعمة غنية بالبروتينات والحديد يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي

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أخطاء غير متوقعه تحرمك من النوم الجيد

استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم: يمتلك الإضاءة الزرقاء التي تنبعث من شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات قدرة على تثبيط إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم. لذا، حاول تجنب استخدام هذه الأجهزة قبل النوم بساعة تقريبًا واستخدم وضع الليل أو قم بتقليل سطوع الشاشة.

تناول المشروبات المحتوية على الكافيين: الكافيين هو محفز يوجد في القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة. تناول الكافيين قبل النوم يمكن أن يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم. حاول تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم بعدة ساعات.

تناول وجبات ثقيلة قبل النوم: تناول وجبات ثقيلة قبل النوم يمكن أن يسبب الانزعاج والشعور بالثقل في المعدة، مما يجعل من الصعب الاسترخاء والنوم بشكل جيد. حاول تناول وجبة خفيفة قبل النوم إذا كنت تشعر بالجوع، وتجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية.

النوم في بيئة غير مناسبة: الضوضاء العالية والضوء المنير ودرجة حرارة الغرفة غير المناسبة يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة نومك، حاول توفير بيئة هادئة ومظلمة وباردة في غرفة النوم الخاصة بك. يمكن استخدام الستائر الثقيلة أو الأقنعة للعين وأجهزة تكييف الهواء أو المروحة لتنظيم درجة الحرارة.

التفكير الزائد والقلق: التفكير الزائد والقلق قبل النوم يمكن أن يمنعك من الاسترخاء والنوم بشكل جيد. قبل النوم، حاول الابتعاد عن المشاكل وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل أو الاسترخاء العضلي التدريجي.

جدول نوم غير منتظم: عدم وجود جدول نوم منتظم يمكن أن يؤثر على نومك. حاول تحديدمواعيد ثابتة للذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا، حتى في عطلات النهاية أو العطلات، هذا سيساعد جسمك على التكيف وتنظيم دورة النوم الطبيعية.

النشاط البدني الزائد قبل النوم: ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل النوم يمكن أن تزيد من مستويات الانتشار وتجعل من الصعب الاسترخاء والنوم، حاول ممارسة التمارين الرياضية في وقت مبكر من اليوم واترك وقتًا كافيًا للجسم للاسترخاء قبل النوم.

القيلولة الطويلة في فترة ما بعد الظهر: القيلولة الطويلة في فترة ما بعد الظهر يمكن أن تؤثر على قدرتك على النوم في الليل، حاول تقليل مدة القيلولة وتحديدها في النصف الأول من اليوم إذا كنت بحاجة إلى قيلولة.

هذه بعض الأخطاء التي يمكن أن تحرمك من النوم الجيد، قد يكون من المفيد العمل على تجنبها وتبني عادات صحية للنوم لتحسين جودة النوم الخاص بك، إذا استمرت مشكلة النوم لديك، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الوضع وتقديم نصائح إضافية.

أخطاء نومك جودة نومك النوم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم إفراز هرمون الميلاتونين تناول المشروبات المحتوية على الكافيين النوم في بيئة غير مناسبة جدول نوم غير منتظم التفكير الزائد والقلق القيلولة الطويلة في فترة ما بعد الظهر ممارسة التمارين الرياضية

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