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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأخطاء الدفاعية وراء خسارة الأهلي.. وكولر يُجامل موديست على حساب فريقه

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، دهشته من الأخطاء الدفاعية الكثيرة من جانب لاعبي النادي الأهلي خلال لقاء الزمالك في بطولة الدوري المصري، مبديًا استغرابه أيضا من التشكيلة الأساسية التي دفع بها مارسيل كولر في بداية اللقاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي بدأ بتشكيل غريب، وكولر أصبح يُجامل موديست بشكل واضح على حساب الفريق، واللاعب "غير قادر" بسبب عامل السن، ورغم ذلك فأنه يُصر على اشراكه في المباريات".

وأضاف: "كيف يجلس السولية ويلعب نيدفيد الغائب عن المباريات منذ شهر؟!، وكيف يشارك طاهر محمد طاهر على حساب أحمد عبدالقادر ورضا سليم منذ بداية اللقاء؟!، ورد كولر على السؤال بشأن التغييرات، لأنه قام بإصلاح الأخطاء التي ارتكبها منذ بداية اللقاء".

وواصل: "كولر دفع بـ كهربا في نهاية اللقاء على حساب كوكا، لا يجوز أن يحدث في الأهلي، خصوصا أن الزمالك كان قريبا من التسجيل مجددا بسبب المرتدات، ولو كان لاعبي الفريق الابيض في حالة تركيز كانوا سيحرزوا أهدافا أخرى".

وأكمل: "المفترض أن يبدأ الأهلي بالتشكيل الأقوى، لكن كولر لعب بالأضعف في البداية".

وأشار إلى أن جوزيه جوميز بدأ بالتشكيل الأقوى لديه من أجل تحقيق الفوز، وسيطر على وسط الملعب بعد عشرين دقيقة في وجود عبدالله السعيد، رغم ذلك قام بسحبه مع ناصر ماهر واحمد حمدي والدفع بـ محمد شحاتة وسيد نيمار وهو ما سمح للأهلي بالسيطرة مجددا".

وزاد: "فوجئت بالدفع بـ الجزيري اساسيا واستفاد من خبراته كثيرا في اللقاء".

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شبانة: الأخطاء الدفاعية وراء خسارة الأهلي.. وكولر يُجامل موديست على حساب فريقه

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