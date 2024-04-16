أطعمة غنية بالبروتينات والحديد يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي

يحتاج الكثير من الأشخاص لتناول نظام غذائي صحي لذلك نكشف عن الأطعمة الغنية بالبروتينات والحديد التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

البروتينات

اللحوم العضوية والدواجن: الدجاج، الديك الرومي، البقر، والماعز.

الأسماك: السلمون، التونة، السردين، والقد.

البيض: يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتينات الجيدة.

المنتجات الألبانية: اللبن، الزبادي، الجبن، واللبن الزبادي.

البقوليات: العدس، الحمص، الفاصوليا، والبازلاء.

المكسرات والبذور: اللوز، الكاجو، البندق، الكوارع، بذور الشيا، وبذور القنب.

الصويا ومنتجاتها: الصويا، اللبن الصويا، والتوفو.



الحديد

اللحوم الحمراء: اللحم البقري واللحم الضأن.

الأطعمة البحرية: المحار، والجمبري، والسردين.

البقوليات: العدس، الفاصوليا السوداء، الحمص، والفول.

البذور والمكسرات: بذور اليقطين، بذور السمسم، اللوز، والكاجو.

الخضروات الورقية الداكنة: السبانخ، والكرنب، والجرجير.

الحبوب الكاملة: الشوفان، والأرز البني، واللقمة السوداء.

ضمن هذه الأطعمة في نظامك الغذائي بانتظام وتنوع بينها لضمان الحصول على تنوع البروتينات والحديد. يمكنك أيضًا استشارة أخصائي تغذية لتحديد احتياجاتك الغذائية الفردية وضمنها البروتينات والحديد.