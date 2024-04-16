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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف الزمالك الثاني في القمة

صدى البلد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن إبراهيم نور الدين حكم لقاء القمة، كان عليه اشهار البطاقة الحمراء لـ كريم وليد نيدفيد لاعب النادي الأهلي بسبب تكرار المخالفة في الشوط الأول.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هدف سيف الدين الجزيري الأول سليم، ومساعد الحكم هاني عبدالفتاح قدم مستوى جيد خلال اللقاء".

وأضاف: "الغاء ركلة الجزاء لـ الجزيري كان قرار صحيح بعد العودة لتقنية الفار، ولكن ابراهيم نور الدين توقف لبعض الثواني قبل اطلاق صافرته، ولكن قد يكون سامي هلهل هو من نبه عليه بتلك اللعبة".

وواصل: "الهدف الثاني الذي سجله الزمالك، يوضح أن سيف الجزيري لعب بشكل خطر ضد عمر كمال عبدالواحـد، والكرة ركلة حرة لصالح الأهلي، واحتساب الهدف كان قرار خاطئ من جانب إبراهيم نور الدين".

وزاد: "كنت أتمنى أن يقوم حكام الفار بمراجعة اللعب جيدًا، هناك مخالفة ارتكبت من سيف الجزيري ضد لاعب الأهلي، وقدمه كانت قريبة من وجه عمر كمال، واللاعب لم يستطع منافسة الجزيري لأن قدمه كانت في وجهه، ورأيي الشخصي أن الكرة ركلة حرة للأهلي وهو قرار أثر على نتيجة اللقاء".

وأشار إلى أن إبراهيم نور الدين احتسب الكرة هدفًا، ولم يتم مراجعته بشكل واضح من غرفة الـVar، وحكم الساحة لم يكن لديه التفاصيل كاملة، ولعبة الهدف الثاني للزمالك تخص تقنية الفيديو، مثل لعبة ركلة الجزاء.

وأكد توفيق السيد، أن طاقم التحكيم قدم مستوى مقبول رغم صعوبة اللقاء، مشيرًا إلى أن الوقت الضائع في نهاية اللقاء كان 6 دقائق ولم يُلعبوا بشكل كامل، وكان يجب زيادة على الأقل دقيقة ونصف.

وأتم: "اخفاء الكرة (عيب ولا يصح مطلقا) هذا سلوك غير مقبول، وكان يجب على إبراهيم نور الدين طرد المدير الفني للفريق المنظم للمباراة (صاحب الملعب) وفقًا للائحة والقانون، لأنه المسئول عن ذلك، ولو كان الأهلي هو المسئول عن التنظيم وتكرر الموقف يتم طرد المدرب".

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