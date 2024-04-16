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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي

صدى البلد

تنطلق غدا فعاليات بطولة الجمهورية الختامية للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي بمشاركة نحو ١٥٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. 

 

وتقام فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في الفترة من ١٧ أبريل إلى ٢٤ ابريل ، ويشارك فيها المصنفون العشرة الأوائل من السيدات والرجال للمنافسة على اللقب. 

 

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش ، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم يضم 11 ملعباً، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجعاً ،ما يجعله مؤهلاً لاستضافة البطولات المحلية والدولية ، كان اخرها بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات ٢٠٢٢ .

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مدينتي اسكواش نادي مدينتي

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