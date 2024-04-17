أستاذ قانون دستوري: الحوار الوطني له أهمية كبيرة ويناقش جميع الجوانب

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء سابقًا، إن جلسات الحوار الوطني تمثل أهمية كبيرة، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد تغيرات سياسية كبيرة للغاية على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب وجود تغيرات اقتصادية مترتبة على صراعات إقليمية ودولية.



وأضاف “المغازي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن ما يميز الحوار الوطني أنه لا يختص فقط بالجانب السياسي بل يناقش جميع الجوانب الأخرى.



كما تطرق الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس الوزراء سابقًا، في حديثه إلى أهمية تفرغ عضو مجلس النواب لكي يستطيع رعاية مصالح الشعب بشكلًا جيد، معقبًا: “التفرغ شرط أساسي في الدستور”.