برلماني: الرئيس السيسي يضع تجربة الحوار الوطني نصب عينيه

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى ساهم كثيرا في تحقيق العديد من الإنجازات.



وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني في المرحلة الثانية، له تأثير كبير، متابعا: حتى الآن خلال المرحلة الثانية حضر 6 وزراء جلسات الحوار الوطني.



وشدد على أن حضور الحكومة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالتوصيات والمخرجات، وبأنها توصيات في شكل مشروعات تنفيذية.



وأوضح أن الحوار الوطني شكل لجنة للتنسيق مع رئيس الوزراء، لمتابعة التوصيات وآخر ما وصلت أليه، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يضع تجربة الحوار الوطني الفريدة نصب عينيه.