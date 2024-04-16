أيمن محسب: تم تنفيذ 80% من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني

قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني في مرحلته الأولى ساهم كثيرا في تحقيق العديد من الإنجازات.



وأضاف أيمن محسب، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الحوار الوطني أفرز العديد من الحلول القاطعة للعديد من المشكلات على رأسها أولويات الاستثمار في مصر وقتل البيروقراطية وإصدار الرخصة الذهبية، مشددا على أن الحكومة استجابت بشكل واضح.



واسترسل: تم تنفيذ 80% من مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، مشددا على أن الحوار الوطني يستقبل كافة الطروحات من كافة الطبقات الشعبية، وذلك دليل على أن الشعب صوته مسموع.





وشدد على أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني في المرحلة الثانية، له تأثير كبير، حيث يتم إصدار أرقام واقتراحات حقيقية يتم تنفيذها على الفور، لتواجد الحكومة.



