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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر مساعد بالحوار الوطني: لدينا رؤية شاملة لمناقشة كافة القضايا

صدى البلد

 أكد المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني زكي القاضي، أن الفترة المقبلة من أهم فترات الحياة السياسية خاصة والحياة المصرية عامة، وذلك ارتباطا بالحوار الوطني ومجرياته في ظل الثقة المتزايدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته لأن يكون الحوار أكثر ثراء وعمقا، مؤكدا وجود رؤية شاملة لمناقشة كافة القضايا المطروحة واستيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب لحضور الجلسات والإدلاء برأيهم. 


وأضاف المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق كافة المشاركين في جلسات الحوار الوطني سواء على مستوى اللجان أو في الموضوعات الطارئة والجلسات المتخصصة.


وأشار إلى أنه من المنتظر مناقشة عدد من القضايا الأخرى نظرا لتطورات الأوضاع في الأشهر الـ 6 الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشكاليات الإقليم والحرب الإسرائيلية على غزة، لتكون محور نقاش في مجلس الأمناء طبقا لما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية الأخير.


وأوضح القاضي أن الأشهر الـ 6 الماضية فرضت رؤى وتصورات أخرى في مجريات النقاش، لافتا إلى أن لجنة الشباب بالحوار الوطني لديها موضوعات في غاية الأهمية تتعلق بالرياضة وقطاعات الشباب، فضلا عن التنوع والتطور في الأفكار الصادرة عن مجلس الأمناء حينما يتم انعقاده في الفترة المقبلة.


ووصف القاضي الحوار الوطني بأنه أكبر جلسة استماع في تاريخ مصر بحثا عن أضخم كتاب إجابات في كافة القضايا وهي إجابات متطورة ويمكن مناقشتها أكثر من مرة في نسخ متطورة.
 

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