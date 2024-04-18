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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| صابرين تكشف تفاصيل مسلسل مسار إجباري .. فاصل من اللحظات اللذيذة يتصدر في السعودية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

طارق الشناوي: هشام ماجد أكمل انتصاره الرمضاني بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي، عن رأيه فى فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، والذى عرض فى السينمات تزامنًا مع موسم عيد الفطر المبارك. 

وقال “الشناوي”، فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، "فاصل من اللحظات اللذيذة من الأعمال السينمائية الممتعة، مشيرا إلى أن بطل العمل هشام ماجد أكمل انتصاراته بهذا الفيلم، بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا فى موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “أشغال شقة”، منوها بأن مخرج العمل أحمد الجندي نجح فى تقديم أجواء عالية من الفانتزيا.

 

صابرين: الدمج بين أجيال الفنانين أمر طبيعي.. وتابعت نجاحات داش وعصام عمر

 

عبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي. 

وقالت "صابرين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات  التي حققها كل من احمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مؤكدة "هم شباب موهوبين ويملكون خامة "حلوة" في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن "مصر ولاده" بمثل تلك المواهب".

 

 

شباب البومب يتصدر السينما السعودية وفاصل من اللحظات اللذيذة الوصيف

 

تمكن الفيلم السعودي شباب البومب من تصدر شباك التذاكر السعودي، وذلك على مدار الأسبوع الماضي . 

بينما احتل المركز الثاني في القائمة فيلم “ فاصل من اللحظات اللذيذة ” والذي تدور فكرته فى إطار من الفانتازيا حول شخص يجد نفسه دخل عالم افتراضى كان يحلم به لتحسين حالته المادية ويبدأ الصراع بين شخصيته الحقيقة وشخصيته داخل هذا العالم الافتراضي.

 

 

إيرادات السينما أمس.. منافسة شرسة بين "شقو" وفاصل من اللحظات اللذيذة

 

تتنافس 4 أعمال سينمائية خلال موسم عيد الفطر السينمائي وهم شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم علي ماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود ملون من بطولة بيومي فواد . 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إيرادات تلك الاعمال ليلة أمس  . 

 

أحمد عبدالعزيز : مراسم العزاء أصبحت حكرًا لهمج الميديا والتريندات

 

كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن تفاصيل واقعة انفعاله فى عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.


وكتب الفنان أحمد عبد العزيز عبر حسابه بفيسبوك: "للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة والتى اندثرت معها مراعاة القيم واحترام قدسية الموت وخصوصية المشاعر حتى أضحت ساحات الجنازة ومراسم العزاء حكرا أصيلا  لهمج الميديا والتريندات الخادعة وكذا الباحثون عن مادة واهية دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذى غلف فطرتنا السامية .

 

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