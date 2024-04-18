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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق شلبي : مرسى علم ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم

طارق شلبي رئيس جمعية
طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم

أكد طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، ان مرسى علم ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم، مشيرا إلى أنه يتواجد سياح من أغلب دول العالم لزيارة المدينة والإستمتاع بمزاراتها.

 

وقال طارق شلبي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه لا بد أن يكون هناك دور لإعلام والدراما في تقديم الصورة الإيجابية عن مصر وعن أهم المقاصد السياحية مثلما قامت عدد من الدول

 

وتابع  رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، أن  قطاع السياحة يواجه معوقات كبيرة تؤثر على معدلات النمو، مشيرا إلى أن أحداث البحر الأحمر تؤثر سلبا على حركة السياحة الوافدة لمصر.

 

السياحة مرسى علم دول العالم جمعية مستثمري السياحة شادى الزيات

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