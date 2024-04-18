أسوان .. تنفيذ أعمال التطوير بمحيط منطقة الصالحين

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من الشوارع الداخلية والتى شملت السادات وشرق البندر وكسر الحجر والحدادين ووسط المدينة، حيث رافقه فى الجولة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتنفيذ أعمال التطوير بمحيط منطقة الصالحين وشارع الغازات وسويقة شادر الأسماك، ليتكامل ذلك مع جهود التطوير الجارية بمنطقة الطابية التاريخية الأثرية بوسط المدينة.

جولة تفقدية

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك وضع رؤية متكاملة لتنفيذ أعمال الدهانات والتشجير والإنارة ليتم إضفاء اللمسات الجمالية بشكل نموذجى يساهم فى تحويل هذه الأماكن لبانوراما حضارية ، وبالتالى خلق متنفس حيوى للمواطنين .