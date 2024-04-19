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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة أسرية: تستر الرجل على الفتاة حال اكتشاف فقد عذريتها يؤكد قوة شخصيته

نيفين وجيه
نيفين وجيه

قالت نيفين وجيه، المحامية والاستشاري الأسري، هناك بعض الفتيات يولدن بدون غشاء بكارة ، ويمكن أن تتعرض الفتاة إلى حادثة تقفد على إثره غشاء البكارة بالإضافة إلى ممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والتسلق قد يؤدي على فقد غشاء البكارة.

 

وأضافت نيفين وجيه،  خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم تحت ضوابط وشروط معينة ، حتى لا نساهم في انتشار هذا الأمر واستخدامه كتجارة وبزنيس".


تابعت، إنه لا يجب على الزوجة مصارحة زوجها بفقد عذريتها قبل الزواج، لافتة إلى أن تسامح الراحل وعفوه عن الزوجة حال اكتشافه الأمر يؤكد قوة شخصيته.
 

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