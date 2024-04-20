أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور

شيع المئات من أهالي منطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان الطفل "أحمد" من مسجد الشيخ الحبيبي، والذي لقي مصرعه علي يد قهوجى جارهم، داخل شقة سكنية، بمنطقة عزبة عثمان التابعة لدائرة قسم اول شبرا الخيمة.

حيث سادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين شاركوا في تشييع جثمان الطفل إلي مثواه الأخير إلي مدافن العائلة بمنطقة أبو سنة التابعة لمركز قليوب، حيث أكد الأهالي أن المتوفى طفل من أسرة طيبة وفي حالهم، ويعد الطفل هو أصغر أشقائه.

فيما طالبت والدة الطفل بحق نجلها والقصاص العادل من المتهم المتسبب في إنهاء حياة طفلها، مشيرة إلى أن نجلها كان محبوب من كل الناس وعمره ما عمل حاجه وحشه في حد، وأنها مش هترتاح غير لما حقه يرجع.



كانت شهدت عزبة عثمان بمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، امس جريمة قتل بشعة اثر عثور الاهالى علي جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية، دائرة قسم أول شبرا الخيمة.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من المقدم احمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور علي جثة طفل مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.



وبالانتقال الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين ان الجثة لطفل يدعى "احمد محمد سعد" 15 سنة مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا علي سرير داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.



واسفرت التحريات ان المجنى عليه مبلغ باختفائه يوم الاثنين الماضي 15/4/2024 بقسم ثان شبرا الخيمة وتبين من التحريات ان شخص يدعى "طارق" قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء الي شقة سكنية قام باستأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الطفل.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة.

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