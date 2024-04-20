أحمد شوبير يعلق على تعادل الأهلي مع مازيمبي.. ماذا قال؟

فرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، التعادل السلبي على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "‏الحمد لله والشكر لله"

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف ملعب «القاهرة الدولي» مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.