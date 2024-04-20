عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

العروسة
العروسة

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بزفاف نجل شقيقتها بمدينة الجونة، في غياب نجوم الفن حيث لم يحضر سوى المطربة بوسي، التي حرصت على البقاء بجوار غادة والتقاط الصور معها.

ونشرت غادة على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" مجموعة من الصور لنجل شقيقتها وعروسه مقدمة التهنئة لهما، كما نشرت على خاصية القصص المصورة مجموعة من الفيديوهات ظهرت في إحداها وهي تحتضن نجل شقيقتها وتبكي بشدة.

وأطلت غادة في حفل زفاف ابن شقيقتها.بفستان طويل مطرز بكتف واحد One Shoulder، وفتحة جانبية طويلة، من تصميم زياد نكد من مجموعة صيف وربيع 2024 للأزياء الراقية.

وكانت غادة عبد الرازق قد حلت مؤخراً ضيفةً على برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ONE، حيث تحدثت خلال الحلقة عن مسلسلها الأخير "صيد العقارب"، والذي حقق نجاحاً باهراً خلال عرضه في موسم رمضان الماضي، كما كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وعائلتها، ورفضهم دخولها مجال الفن، وتكلّمت أيضاً عن اختياراتها الخاطئة في زيجاتها، مؤكدةً أنها تعتبر نفسها سنداً لنفسها.

IMG_7017
IMG_7017
IMG_7015
IMG_7015
IMG_7016
IMG_7016
غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن أداء نجم الأهلي أمام مازيمبي

موضوعات متعلقة

صفاء أبوالسعود ناعية صلاح السعدني: قامة فنية خلدها التاريخ بحروف من نور

اليوم.. ماهر زين يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد

تامر عاشور يحيى حفل شم النسيم في فاميلي بارك مع العسيلي

أخبار الفن.. خلاف ويجز ودافن شي.. وطرح برومو السرب

تفاصيل حفل تامر حسني في القاهرة الجديدة

محمود عبد المغني يكشف أسرار مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

"شقو" يحصد 35 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات

ترشيحاتنا

قريبا.. أحمد موسى في حلقة خاصة من أرض الفيروز سيناء

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

فيديوهات مخلة.. ننشر شهادة الأجهزة الأمنية لتهديد عامل لمدير ماركت شهير بالشيخ زايد

بشرى| انخفاض أسعار الخبز البلدي الحر والفينو.. و5 ملايين جنيه عقوبة المتلاعبين

طالبونى باحتوائها.. والد فرح فتاة الصف: بشكر وزارة الداخلية على إعادة «دلوعتي»|فيديو

حكم الشهادة الزور .. دار الإفتاء تكشف المعنى وهل تصل لمرحلة الشرك؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. منة فضالي تثير الجدل بجلسة تصوير عبر إنستجرام من غرفة النوم|شاهد

بطنها في ضهرها| هل خضعت جورجينا لعمليات تجميل؟.. وفيفي عبده: «الموضة بالمدملك»

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

طريقة عمل كيكة قشور البرتقال| بأسهل الخطوات

فيديو

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ