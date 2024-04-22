موبايلات هواوي بميزات حصرية مش موجودة في iPhone

أعلنت شركة هواوي، مؤخرا عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Pura 70 والتي جاءت بمواصفات مميزة لنظام التصوير، كما أضافت الشركة أدوات جديدة لتعديل الصور ومنها أداة تنقيح الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي “AI Photo Retouch”.

وتتيح أداة “AI Photo Retouch” إمكانية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بآلية ذكية، وتُعد تلك الأداة هي الحل الأمثل لهواة التقاط الصور في الخارج الذين يعانون وجود عناصر غير مرغوبة في خلفية الصورة، إذ تتيح الأداة التخلص من تلك العناصر بسهولة، وتترك الصورة بشكل طبيعي دون المساس بجودتها.

وفيما يتعلق بطريقة استخدام تلك الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد الجزء المُراد التخلص منه وسترسم الأداة مخططًا حوله بدقة بالغة دون المساس بباقي تفاصيل الصورة، ثم تظهر النتيجة النهائية خلال ثوانٍ معدودة.

جدير بالذكر أن أداة AI Photo Retouch من هواوي تضمن للمستخدمين الحصول على صورة طبيعية بجودة عالية بعد التعديل، فهي لا تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصورة فحسب، بل تدمج الخلفية وباقي عناصر الصورة بشكل ذكي، وترمم الجزء الذي يظهر مكان العنصر المُزال، لتضمن شكل طبيعي للصورة دون وجود أي نوع من اللطخات أو عدم تناسق الألوان.

وتتوفر أداة AI Photo Retouch في كافة الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف هواوي Pura 70. ومع ذلك، يتوقع أن تتيحها الشركة في المزيد من هواتفها مستقبلًا مع التحديثات القادمة لها.

مواصفات Huawei Pura 70 :-