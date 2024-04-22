موبايلات هواوي بميزات حصرية مش موجودة في iPhone

أعلنت شركة هواوي، مؤخرا عن هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Pura 70 والتي جاءت بمواصفات مميزة لنظام التصوير، كما أضافت الشركة أدوات جديدة لتعديل الصور ومنها أداة تنقيح الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي “AI Photo Retouch”.
وتتيح أداة “AI Photo Retouch” إمكانية إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بآلية ذكية، وتُعد تلك الأداة هي الحل الأمثل لهواة التقاط الصور في الخارج الذين يعانون وجود عناصر غير مرغوبة في خلفية الصورة، إذ تتيح الأداة التخلص من تلك العناصر بسهولة، وتترك الصورة بشكل طبيعي دون المساس بجودتها.
وفيما يتعلق بطريقة استخدام تلك الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد الجزء المُراد التخلص منه وسترسم الأداة مخططًا حوله بدقة بالغة دون المساس بباقي تفاصيل الصورة، ثم تظهر النتيجة النهائية خلال ثوانٍ معدودة.
جدير بالذكر أن أداة AI Photo Retouch من هواوي تضمن للمستخدمين الحصول على صورة طبيعية بجودة عالية بعد التعديل، فهي لا تزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصورة فحسب، بل تدمج الخلفية وباقي عناصر الصورة بشكل ذكي، وترمم الجزء الذي يظهر مكان العنصر المُزال، لتضمن شكل طبيعي للصورة دون وجود أي نوع من اللطخات أو عدم تناسق الألوان.
وتتوفر أداة AI Photo Retouch في كافة الإصدارات الأربعة من سلسلة هواتف هواوي Pura 70. ومع ذلك، يتوقع أن تتيحها الشركة في المزيد من هواتفها مستقبلًا مع التحديثات القادمة لها.
مواصفات Huawei Pura 70 :-
- وزن 207 جرام وأبعاد 157.6×74.3×8 مم
- خامات خارجية من الزجاج مع إطار من الألومنيوم
- الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68
- دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
- شاشة من نوع OLED بقياس 6.6 بوصة بدقة 1256×2760 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2500 شمعة ومعدل تحديث 144 هيرتز ودعم HDR
- طبقة حماية Kunlun Glass 2 على الشاشة
- معالج هايسيليكون Kirin 9010 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Taishan Big بتردد 2.3 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر
- نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 4.2
- مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا او 1 تيرا مع 12 جيجا رام
- الكاميرا السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps
- كاميرا خلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.4 ~ F/4.0 بها مثبت بصري وتدعم Laser AutoFocus، الثانية 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/3.4 بها مثبت بصري وهي Periscope للتقريب حتى 5X، الأخيرة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
- الكاميرات الخلفية معها فلاش LED كما تدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات
- سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo
- الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي
- الهاتف يدعم مستشعر NFC
- بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock
- بطارية بسعة 4900 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات وتدعم الشحن العكسي 5 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات واللاسلكي العكسي 7.5 وات
- ألوان الهاتف الأسود، الأبيض، الأزرق والأحمر.