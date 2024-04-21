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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مجزر شبين الكوم ويوجه بإعداد خطة لبدء تشغيله تجريبيا

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

اجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية بنطاق شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد موسى نائب المحافظ ، والدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري ، وهناء عقيلة رئيس حي غرب ، والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة الصحة العامة والمجاز بالمديرية، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية. 

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وتفقد المحافظ أقسام مجزر شبين الكوم على مساحة 2.700 م2 بتكلفة بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه وذلك بعد تطويره ورفع كفاءته وتحويله من مجزر يدوى إلى نصف آلي لإحداث نقلة نوعية للمجازر على مستوى المحافظة،  وخلال تفقده وجه محافظ المنوفية بتذليل العقبات وتلافى كافة الملاحظات وإعداد خطة تشغيلية وإنشاء هيكل وظيفي للمجزر للبدء في تشغيله والعرض عليه.

واكد على أهمية مجزر شبين الكوم لدوره في تقليل استهلاك الوقت والاستغلال الأمثل للجلود ومخلفات الذبيحة وتقليل الضغط على المجازر بالقري ، بالإضافة الى اتباع كافة الاشتراطات الصحية والكشف على اللحوم بما يتطابق مع معايير الجودة للحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المجزر سيعمل بطاقة تشغيلية من 25 إلى 30 ذبيحة في الساعة ويضم (2) عنبر ذبح للماشية والأغنام، وعدد (2) خط إنتاج، ومنظومة لتخزين الدم ، ونظام تعليق معدني ، ومنطقة استقبال للحيوانات ، وممر خاص لمخلفات الذبائح، وثلاجة لحفظ اللحوم وغرفة لتجميع الجلود، ومسمط على مساحة 82 م2.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري الجديد بشارع اسكاروس البحري بحي غرب شبين الكوم، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإجمالي 25 محل و 30باكية ، وأشار المحافظ إلى مدى حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الموسعة بتفقد توسعة طريق قويسنا – شبين الكوم، وصب القواعد الخرسانية بموقف قويسنا النموذجي الجديد، ورصف مدخل المنطقة الصناعية وصوامع قويسنا الحقلية.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأبنية التعليمية المشروعات التنموية والخدمية محافظ المنوفية محافظة المنوفية

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