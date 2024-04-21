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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنوفية في التطوير ورصف الطرق

اعمال الرصف بالمنوفية
اعمال الرصف بالمنوفية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها،خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء  بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

يأتي ذلك ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

 

حيث تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمراكز الباجور والشهداء وأشمون في تنفيذ خطط  رصف وتطوير الطرق الداخلية حيث يتم إستكمال أعمال الرصف والتطوير ليلاً بشارع الجيش بمركز ومدينة الباجور ،  وأعمال فرد طبقة السن بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر بالوحدة القروية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء ، وكذا أعمال رصف  وتطوير شارع الحبيني بمدينة أشمون بداية من تقاطع شارع الروضة وحتى تقاطع شارع السيدة خديجة بطول حوالي 500م ، وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التنمية المحلية ورؤية مصر 2030 رصف الطرق المحافظات السيسي المنوفية

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