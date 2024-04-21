بسبب أجرة التوك التوك .. مصرع شاب في المنوفية

الأحد 21/أبريل/2024 - 01:47 م 4/21/2024 1:47:49 PM

تمكنت قوات الشرطة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية من ضبط شاب قتل سائق توك توك بقرية طه شبرا التابعة للمركز بسبب أجرة التوك التوك.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بالعثور علي جثمان شاب بمنطقة المقابر بقرية طه شبرا التابعة للمركز بجرح قطعي في الرقبة.

بالانتقال تبين العثور علي جثمان الشاب أحمد.ش.ا سائق توك توك مقتولا بجرح في الرقبة بمنطقة المقابر.

فيما كثفت المباحث من جهودها وتم ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما تحولت إلي مشاجرة بسبب الخلاف علي أجرة التوك التوك.

فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.