عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أجرة التوك التوك .. مصرع شاب في المنوفية

مقتل شاب في المنوفية
مقتل شاب في المنوفية

تمكنت قوات الشرطة بمركز قويسنا في محافظة المنوفية من ضبط شاب قتل سائق توك توك بقرية طه شبرا التابعة للمركز بسبب أجرة التوك التوك.

تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بالعثور علي جثمان شاب بمنطقة المقابر بقرية طه شبرا التابعة للمركز بجرح قطعي في الرقبة.

محافظ المنوفية يتفقد مجزر شبين الكوم ويوجه بإعداد خطة لبدء تشغيله تجريبيا

السيطرة على حريق مسجد في المنوفية دون إصابات.. صور

بالانتقال تبين العثور علي جثمان الشاب أحمد.ش.ا سائق توك توك مقتولا بجرح في الرقبة بمنطقة المقابر.

فيما كثفت المباحث من جهودها وتم ضبط المتهم والذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب مشادة كلامية بينهما تحولت إلي مشاجرة بسبب الخلاف علي أجرة التوك التوك.

فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي قويسنا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المنوفية امن المنوفية جرح قطعي سائق توك توك سبب الخلاف ضبط شاب قتل سائق توك توك قوات الشرطة محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجارحي: ما شهده الأهلي أمس لم يحدث مع أي ناد في العالم

14 جنيها|انهيار أسعار الأرز الشعير بعد موجة الغلاء.. وهذا ثمن كيلو الأبيض

الذهب يودع 2800 جنيه| تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة كبيرة وعيار 21 مفاجأة

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

إيقاف تصدير الغاز المسال 6 أشهر وضخ الكميات لمحطات الكهرباء

تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهي والمولات خلال أيام

ترشيحاتنا

هنية يضع شرطًا من أجل التوصل لاتفاق مع إسرائيل

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي وأريد بيعها فهل يجوز؟.. الإفتاء توضح

قاطعت ابنتها وأنكرت أحفادها.. أغرب قصة عن هيفاء وهبي |فيديوجراف

نكشف تفاصيل مشروع الزراعة لانتاج قمح الخبز متحمل الملوحة

حملات مكثفة على الأسواق والمخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفوز الـ58.. فيرستابين يكتسح حلبة شنجهاي ويتوج بالجائزة الكبرى

أسرار عمل منزلة باذنجان على الطريقة السورية

«هواوي» تدعم أحدث هواتفها Pura 70 بميزة طال انتظارها.. فما هي؟

دانتيل أسود.. ريم البارودي تثير ضجة بوزن زائد | شاهد

فيديو

الذهب يودع 2800 جنيه.. تراجع أسعار الأصفر بعد قفزة وعيار 21 مفاجأة

تصرف غريب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي.. غضب جماهير تشيلسي من هذا اللاعب

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ