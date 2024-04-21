رد فعل مثير من وسام أبوعلي بعد تعادل الأهلي أمام مازيمبي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبياً مع نظيره بنادي مازيمبي الكونغولي فى المباراة التي جمعتهما امس السبت، على ملعب تي بي مازيمبي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر وسام أبوعلي نجم الأهلي صورا له من احداث المباراة عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب "اداء جيد بعيدا عن المنزل الجمعة سنذهب مرة اخرى".

موعد مباراة الاياب

تُقام مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب "القاهرة الدولي" وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.