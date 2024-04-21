إسلام الفيومي يرد على الانتقادات: دي شخصيتي مش بتصنعها

قال إسلام اغرب بائع خضار بمحافظة الفيوم انه تفاجأ من الشهرة التي حققها خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف اسلام خلال حوار مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نهال طايل، انه يحب بلده الفيوم كثيرا لتنها بلد الطيبة والكرم.

بيع الخضار

وأوضح إسلام انه يعمل في بيع الخضار منذ 22 عاما وله زبائنه والجميع يحبه.

وعن انتقاد المواطنين لطريقة حديثه قال اسلام:" دي طريقتي وحياتي الشخصية مش بتصنعها".

وكشف إسلام سبب شهرته على السوشيال ميديا قائلا:" مره كنت قاعد ببيع وجت واحده طلبت انها تصور معايا وتعرف اسعار الخضار ومن وقتها اتشهرت على السوشيال ميديا".