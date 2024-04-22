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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مصر للطيران: نجحنا في إدارة موسم مزدحم بحركة المسافرين

المهندس يحيى زكريا
المهندس يحيى زكريا رئيس مصر للطيران

أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران، عن تقديره للجهود التي بذلها العاملين بقطاعات الشركة المختلفة على الفترة الماضية، وبدورها ساهمت في إنجاح موسم عمرة رمضان وعيد الفطر المبارك لهذا العام.

 

وقال يحيى زكريا في رسالة للعاملين، "لقد شهد هذا الموسم ازدحامًا كبيرًا في حركة المسافرين، سواء من المعتمرين أو المسافرين لقضاء عطلة العيد"، مضيفا: "نجحت الشركة بفضل جهودكم الدؤوبة وتعاونكم المثمر، في تلبية احتياجات جميع عملائها على أكمل وجه، وتابع: "تميز أداء الشركة خلال هذا الموسم بالكفاءة والدقة والالتزام بالمواعيد، مما انعكس إيجابا على سمعة الشركة ورضا العملاء".

 

وأضاف رئيس شركة مصر للطيران، قائلا: "إن نجاح الشركة خلال هذا الموسم هو نتيجة مباشرة لجهودكم وتفانيكم وإخلاصكم لعملكم أشكركم جميعًا مرة أخرى على جهودكم المميزة، وأتطلع إلى استمرار عملنا معا لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل".

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