بطولة أبطال الكؤوس الإفريقية.. فريق الزمالك لكرة اليد يواجه الأبيار الجزائري

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، ثاني مواجهاته بالدور الرئيسي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أمام نظيره الأبيار الجزائري، في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية.

بدأ برنامج الفريق اليوم الثلاثاء، بخوض مران في الثانية عشر والنصف ظهراً بفندق الإقامة، ويُلقي الجهاز الفني بقيادة مجدي أبو المجد، محاضرته الفنية على اللاعبين في الثالثة إلا ربع عصرًا.

ومن المقرر، أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الثالثة والربع عصرًا، استعداداً للقاء الأخير بالدور الرئيسي، بعد خوض المباراة الأولى أمس أمام فريق جي إس كي الكونغولي، والتي انتهت لصالح الكوماندوز بنتيجة 41-21.