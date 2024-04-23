متابعة للمشروعات وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات بشوارع مدينة أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان بنسبة تنفيذ 95 ٪ وذلك من خلال محمود بهاء نائب رئيس المدينة، ومحمد ربيع رئيس القرية حيث جارى تنفيذ المرحلة الأخيرة من خط الإنحدار بالطريق العمومى بالقرية وبمسافة 500 متر بالتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والإتصالات.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تستكمل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة ، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها ، علاوة على متابعة المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام سواء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى أو المدرجة بالخطة الإستثمارية.

جهود

كما قامت الوحدة المحلية بمتابعة جهود تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات،وجرد الأتربة، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة، مع تنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة، وتركيب كشافات ليد موفرة، فضلاً عن تقليم وقص وتهذيب الأشجار، وتمهيد وتسوية التربة، ورش المياه بالشوارع وذلك بمختلف المناطق السكنية بنطاق أحياء جنوب وغرب وشرق والصداقة الجديدة بمتابعة من نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح، ومحمد ممدوح.

وهو الذى تكامل مع مواصلة وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين، وهو الذى توازى مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .