مش هنسيبكم.. أصحاب المحال المتضررون بحريق مول بأسوان يشيدون بتفاعل أجهزة الدولة معهم

الاهتمام بتوفير أوجه الرعاية والدعم للمواطنين فى كل مكان يعد هو النهج الجديد الذى يتم تقديمه داخل الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة.

وفى هذا الإطار، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لأصحاب 63 محلا تجاريا بمول فيله بوسط المدينة، والذى تعرض لحريق منذ أيام: "مش هنسيبكم".

مش هنسيبكم

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان مع اصحاب المحال

وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسوان ببث روح الطمأنينة لديهم أثناء الزيارة التى جاءت بناءً على طلب المحافظ، حيث تم خلالها تأكيد تقديم جميع أوجه الرعاية والتعويضات المناسبة لأصحاب المحال، وأيضاً للعاملين فيها لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لهم، فضلاً عن التواصل مع المحامى العام، والتنسيق مع أصحاب قطعة الأرض المقام عليها المعرض ليتم إعادة تأهيله مرة أخرى، ورفع كفاءته على الوجه الأكمل حتى يتسنى إعادة الحياة للمعرض للعمل من جديد.

فيما قدم أصحاب المحال التجارية شكرهم لوزيرة التضامن الاجتماعى ولمحافظ أسوان على اهتمامهما بزيارة موقع الحريق، وتواجد المحافظ بينهم ومعهم منذ لحظة وقوع هذا الحريق، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى رعاية أجهزة الدولة المصرية بأبنائها فى كل مكان.

وكانت منطقة وسط مدينة أسوان شهدت أمس الأول، الأحد، اندلاع حريق هائل بمول تجارى، وتكاتفت جميع الجهود، وتم تسخير جميع الإمكانات للسيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وتجولت عدسة "صدى البلد" بين آثار هذا الحريق الذى التهم محتويات المحلات داخل مول فيلة التجارى، وتنوعت ما بين ملابس ومصنوعات أطفال وأحذية واكسسوارات حريمى وغير ذلك، بجانب احتراق أجهزة كهربائية كالمراوح والمكيفات والشاشات التليفزيونية وغير ذلك.

وأكد أصحاب المحلات أن “بيوتهم اتخربت، وان النيران أتت على كل شيء ولم تدع أو تترك شيئا من بضائعهم وتدمرت بالكامل، وكانت الخسائر بالملايين”، مناشدين الدولة تعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم، خاصة أنهم كانوا فى موسم تجارى استعداداً لأعياد الأقباط.

شكر

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان مع أصحاب المحال

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحريق الذي نشب بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر فى الممتلكات.

وفور وقوع الحادث، تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث، حيث تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محلا و2 شقة، وإصابة 10 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف، بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان مع أصحاب المحال

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان مع أصحاب المحال





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