بكاميرا 50 ميجابكسل.. أفضل موبايل شبابي من فيفو

أطلقت شركة فيفو في الفترة الأخيرة عددًا من الهواتف المخصصة للفئة الشبابية والتي تضم مواصفات كبيرة مع تصميمات أنيقة للغاية إلى جانب سعر مناسب.

وجاء هاتف فيفو Vivo V23e بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.44 بوصة، بدقة 1080x2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويقدم هاتف فيفو Vivo V23e بكاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويعمل هاتف فيفو Vivo V23e بمعالج MediaTek Dimensity 810 من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo V23e على بطارية سعة 4050 مللي أمبير، يمكنها أن تستمر مع الاستخدام العادي لمدة تصل إلى يوم كامل، وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات.