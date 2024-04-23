عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة نارية| التعادل 1/1 يحسم الشوط الأول لمواجهة الهلال والعين بأبطال آسيا

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي بالتعادل الإيجابي ١-١، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف الهلال اللاعب روبين نيفيز في الدقيقة ٤ من ركلة جزاء، وتعادل إيرك جورجينس في الدقيقة ١٢ من عمر الشوط الأول.

وكشف المدير الفني للهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة فريقه أمام العين مساء اليوم، على ملعب المملكة آرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي على ستاد هزاع بن زايد، في أبوظبي، قد انتهى بفوز العين 4-2.

وأجرى جيسوس تغييرا على قائمة أجانب الفريق، حيث استبعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، وضم عوضا عنه الحارس المغربي ياسين بونو.

ويبدأ جيسوس بالمهاجم صالح الشهري بدلا من عبدالله الحمدان، وأيضًا بالمدافع حسان تمبكتي، بدلا من كوليبالي.

وجاءت تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - حسان تمبكتي - ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - سالم الدوسري - ميشيل دليجادو.

الهجوم: مالكوم - صالح الشهري.

على الجانب الآخر جاءت تشكيلة العين على النحو التالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي اوتون - إيريك جورجينس

الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – أحمد برمان

الهجوم: أليخاندرو روميرو- سفيان رحيمي- ماتياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

موضوعات متعلقة

الحماس يسيطر على تدريبات بيراميدز استعدادا للبنك الأهلي بالدوري

بالقناع| ظهور لافت لحسين الشحات في مران الأهلي استعدادا لـ مازيمبي

مفاجآت في تشكيل آرسنال وتشيلسي بالدوري

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

نجم مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد ويرحب ببرشلونة

استعدادا لمواجهة مازيمبي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن رباعي الفريق

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة مازيمبي‏

بالقوة الضاربة| تشكيل العين لمواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

مصر تنفي تماما أي تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددا رفضها القاطع له

200 يوم من العدوان على غزة|غليان في إسرائيل ونتنياهو يعيش لحظاته الأخيرة

تطبيق إلكتروني للتصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية تعلن تفاصيل جديدة

مستمرة حتى شم النسيم.. منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد يوجه رسائل هامة

"مفيش أهم منها"|أحمد موسى يطالب بحضور 70 ألف مشجع مباراة بوركينا فاسو..فيديو

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

بحلاقة على الزيرو.. ابنة شقيقة إلهام شاهين تثير الجدل بظهور لافت

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ