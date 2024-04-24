الطلاب يتزايدون.. المظاهرات المؤيدة لفلسطين في جامعة كاليفورنيا تتواصل

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز”، بنصب عدد متزايد من خيام الاحتجاج في حرم جامعة كاليفورنيا في بيركلي يوم الثلاثاء، حيث انضم طلاب كال إلى الموجة المتزايدة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين التي تجري في الجامعات الأمريكية.

وتزايد حجم المخيم منذ أمس الاثنين، واعتبارًا من مساء الثلاثاء، كانت هناك أكثر من 20 خيمة منصوبة خارج قاعة سبرول، وقال الطلاب إنهم لن يتزحزحوا حتى يتم تلبية مطالبهم.

وقالت طالبة الحقوق ملاك أجيناه: "أعتقد أن الوقوف إلى جانب العدالة والتحدث علناً ضد الإبادة الجماعية هو أحد أنبل الأعمال، ولكنه أيضًا أحد أقل الأشياء التي يمكننا القيام بها".

ويُطالب المتظاهرون الطلاب جامعة كاليفورنيا في بيركلي بقطع جميع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك وقف برنامج التدريب العالمي في إسرائيل.

كما يُطالبون الجامعة بسحب استثماراتها المالية من الشركات التي تدعم إسرائيل.