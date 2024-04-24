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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اكتشف سر طريقة عمل التومية أفضل من المطاعم

الثومية
الثومية

التومية هي صلصة شهية تعتمد على الثوم والطماطم، ويمكن استخدامها في العديد من الأطباق، إليك طريقة بسيطة لعمل التومية، للشيف سارة الحافظ .

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مكونات الثومية

4 حبات طماطم ناضجة، مفرومة
4 فصوص ثوم، مهروسة
ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة خل التفاح (اختياري)
ملعقة صغيرة سكر (اختياري)
ملح وفلفل حسب الذوق
رشة من البقدونس المفروم (اختياري)

خطوات عمل الثومية

قم بتسخين الزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.
أضف الثوم المهروس إلى المقلاة وقلبه حتى يتحمر قليلاً وينبعث العطر، ولا تتركه يحترق لأنه سيعطي طعمًا مرًّا.
أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها مع الثوم لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح الطماطم طرية وتفقد بعض سوائلها.
إذا كنت ترغب في إضافة نكهة حامضة إلى التومية، يمكنك إضافة خل التفاح والسكر والملح والفلفل وتقليبها جيدًا.
قم بتخفيف النار واترك التومية على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى تتجانس النكهات وتتكاثف الصلصة قليلاً، يمكنك إضافة الماء إذا كانت الصلصة جافة جداً.
قبل تقديمها، رش البقدونس المفروم على التومية وقلبها مرة أخرى.
تستخدم التومية عادة كصلصة للخبز أو لتحضير الساندويشات أو الوجبات الخفيفة، يمكنك أيضًا استخدامها كقاعدة للصلصات الأخرى أو إضافتها إلى الأطباق المفضلة لديك.

الثوم طريقة بسيطة لعمل التومية مكونات الثومية خطوات عمل الثومية الطماطم الزيت ​​​​​​​health

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