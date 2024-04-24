معادية للسامية وتحريض على الإرهاب.. جالانت يدين الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية

ندد الوزير الإسرائيلي يوآف جالانت بالاحتجاجات الطلابية الأخيرة ضد صراع إسرائيل مع حماس، ووصفها بأنها ليست معادية للسامية فحسب، بل أيضًا باعتبارها تحريضًا على الإرهاب. وفي بيان، حث جالانت السلطات الأمريكية وموظفي الجامعة على اتخاذ إجراءات ضد ما يعتبره خطابًا خطيرًا يستهدف الطلاب اليهود.

أثارت الاحتجاجات، التي أدت إلى اعتقال أكثر من 100 طالب في جامعة كولومبيا في نيويورك، جدلاً في العديد من الجامعات، بما في ذلك جامعة ييل، وولاية نيويورك، وكلية الفنون التطبيقية بولاية كاليفورنيا. وبينما يقول الناشطون إن المظاهرات تهدف إلى تسليط الضوء على الضحايا الفلسطينيين في غزة، أعرب الطلاب اليهود عن مخاوفهم بشأن الدعم الواضح لحماس ووجود ملاحظات معادية للسامية.

تسلط تصريحات جالانت الضوء على الانقسام العميق حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني داخل الأوساط الجامعية، حيث تمتد التوترات السياسية في كثير من الأحيان إلى النشاط داخل الحرم الجامعي. ومن خلال تصوير الاحتجاجات على أنها ليست معادية للسامية فحسب، بل أيضًا على أنها تحرض على الإرهاب، يضخم جالانت مخاطر الجدل الدائر، ويحث على التدخل السريع لحماية الطلاب اليهود.