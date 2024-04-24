حملة | 12 مغني راب بمصر في فيديو كليب واحد

أطلق مؤدي الراب فيفتي أجدد أعماله الغنائية "حملة"، بفيديو كليب مصور.

ويجمع كليب فيفتي 12 من أشهر نجوم الراب والمهرجانات في مصر بمشاركة مروان موسى وزياد ظاظا وكريم أسامة وأورتيجا والوايلي، بجانب كل من ريف وسوليسايزر وفيلو والسويسي وفيتو ومايكي ام ت ام ومولوتوف.



ويمهد فيفتي عبر الكليب الجديد لمشروع ألبومه الغنائي الجديد الذي يشهد عودته للساحة الموسيقية بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، مع ابتكاره لون موسيقي مميز يمزج بين الراب ميوزيك وموسيقى المهرجانات على طريقته الخاصة.



علاء فيفتي المشهور بلقب فيفتي هو مغني ومنتج موسيقي يعد أحد رواد موضة موسيقى المهرجانات أو "الإلكترو شعبي" في مصر، واشتهر بأغنيات "بلعب أساسي" و"مهرجان بس بس" وأغنية "اخواتي دولة"، وانتهى مؤخرا من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد الذي يشهد عدة تعاونات غنائية مع نجوم الراب.



https://youtu.be/xHv6IxrL0NU?si=12_bGpgSp7zermqs