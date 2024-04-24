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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوزيه جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن القائمة التي ستخوض مباراة دريمز الغاني، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على استاد بابا يارا الرياضي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأبيض القاهرة صباح غداً الخميس متجهة إلى غانا على متن طائرة خاصة استعداداً لخوض اللقاء المرتقب أمام دريمز.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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