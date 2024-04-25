مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي أسوان القاهرة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى، وتم التعامل مع الجثة والمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "ثلاجة" على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الظهير الصحراوى لقرية بنبان شمالي أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

حادث

وأسفر الحادث عن مصرع محمد ز.م، 30 سنة، وتم نقله إلى مشرحة أسوان العمومية، تحت تصرف النيابة، وأصيب أحمد. ح، 39 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الاولية والعلاج اللازم .