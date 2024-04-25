ارتفاع أعداد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 141 شخصا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل الصحفي في وكالة فلسطين الآن الإخبارية خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في محافظة رفح.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أنه بذلك ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين استشهدوا من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 141 صحفياً.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في نوفمبر الماضي، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" لعدوان الاحتلال على غزة.

وأعلنت المنظمة أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين".