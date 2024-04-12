استهداف مجموعة من الصحفيين في مخيم النصيرات وسط غزة



أفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الصحفيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 89 شهيد و 120 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 189 على قطاع غزة.

وأشارت الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 33634 شهيد و 76214 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

