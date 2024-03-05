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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة إلى 133 شخصًا

الصحفيين في غزة
الصحفيين في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الصحفي محمد سلامة المذيع والصحفي في قناة الأقصى الفضائية، في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى في غزة.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أنه بذلك ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 133 صحفياً، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

في وقت سابق، طالبت 6 منظمات معنية بالحقوق وحرية الصحافة، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتحرك لضمان حماية الصحفيين في غزة.

وأوضحت المنظمات في رسالة لإدارة “بايدن”، أنها تشعر بالصدمة لمقتل عدد كبير من الصحفيين بغزة في فترة وجيزة، داعية لتجنب استهداف الصحفيين بشكل مُتعمد أو عشوائي.

كما دعت للتحقيق في الهجمات ضد الصحفيين في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عنها.

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