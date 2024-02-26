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«الصحفيين الأردنيين» تدعو لوقفة تضامن مع الزملاء الفلسطينيين في غزة.. فيديو

صدى البلد

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ نقابة الصحفيين الأردنيين دعت اليوم الأثنين، لتنظيم وقفة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين، حيث دعت عددا من الصحفيين الأردنيين لتنفيذ الوقفة التضامنية أمام مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، للتعبير عن موقفهم المتضامن مع فلسطين، خاصة بعد استشهاد أكثر من 122 صحفيا منذ أحداث 7 أكتوبر.

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أضافت «السيد» خلال حديثها ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ هذه الوقفة، لم تكن الأولى، فقد كان هناك وقفة منذ عدة أيام تتضمن فعالية تُبين ما حدث ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة، لافتة إلى أن وقفة اليوم هي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بأكمله وخاصة الصحفيين الذين هم نبراس ما يُقدموه من حقائق حول جرائم وتداعيات الاحتلال الإسرائليلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك عدد كبير من الشهداء في قطاع غزة، بالتالي لابد من وقفة تضامنية معهم، وهذه الوقفة سيتبعها العديد من الأنشطة والفعاليات التي دعت لها النقابة الأردنية، وكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية، للتضامن مع غزة من أجل الوقوف معها وإدانة ما تقوم به قوات الكيان المُحتل بحق الصحفيين والمدنيين الفلسطينيين».

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