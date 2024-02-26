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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل قدمت خطة لإجلاء سكان جنوب غزة على مرحلتين.. فيديو

رفح
رفح

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الجيش الإسرائيلي قدم خطة موضوعة في اجتماع لمجلس الحرب، لإجلاء السكان من جنوب قطاع غزة إلى شمالها.

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وأضافت «أبو شمسية» خلال حديثها ببرنامج جولة المراسلين، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ نتنياهو وجه بضرورة وضع خطة مزدوجة تشمل مرحلتين، الأولى تتمثل في خطوة تكتيكية لإجلاء النازحين دون انسجاب قوات الاحتلال من القطاع، والثانية متمثلة في التحركات على أرض الواقع في رفح.

 

وتابعت: «نتنياهو عقب تسلمه هذه الخطة، أصدر تصريح عنوانه أن واشنطن تُهدد وبنيامين يتوعد، خاصة فيما يخص بإجراء عملية في رفح، على الرغم من أن هناك إيجابية حذرة في الوصول لشن ضربات في مدينة رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أن نتنياهو قال في تصريحه الأخير «حتى وإن توصلنا لاتفاق يُقضي بتبادل المحتجزين مع الأسرى الفلسطينيين، سيكون هناك عملية في رفح، وهذه الخطة قد تؤجل هذه العمليه ولكنها لا تلغيها».
 

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