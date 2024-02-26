أوقفوا قتـ.ل الصحفيين.. وقفة احتجاجية في قطاع غزة

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، وقفة في قطاع غزة تحت عنوان: "أوقفوا ق.تل الصحفيين"؛ لمطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بوقف المج.زرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافة والصحفيين الفلسطينيين.

وفي ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى الصحفيين بشكل خاص، بلغ عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة (133) شهيد/ة منهم (16) صحفية، كما بلغ عدد الصحفيين الأسرى (10) صحفيين، وعدد الصحفيين الجرحى في قطاع غزة أكثر من (70) صحفي/ة، وعدد الصحفيين الجرحى في الضفة أكثر من (100) صحفي/ة.

كما أن هناك عدد من الصحفيين المفقودين في قطاع غزة لم يعرف مصيرهم حتى الآن، كما وتم تدمير أكثر من (33) مؤسسة صحفية منذ 7/10/2023، حسب ما أعلنت عنه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، علماً بأن عدد الصحفيين الذي قتلوا في الحرب العالمية الثانية والتي استمرت من العام 1939م وحتى العام 1945م بلغ (69) صحفياً فقط.

ويعد هذا مؤشر واضح على حرب الإبادة الجماعية والاستهداف المنظم للصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعدد الضحايا من الصحفيين خلال أقل من خمسة أشهر في قطاع غزة تجاوز عدد الضحايا في الحرب العالمية الثانية خلال خمس سنوات.