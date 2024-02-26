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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يحذر إسرائيل من شن هجوم واسع على رفح الفلسطينية

شولتز
شولتز

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، الكيان الإسرائيلي المحتل  بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، مؤكدًا على ضرورة منع وقوع كارثة إنسانية هناك، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وأعرب شولتس مجددا عن تأييده لحل الدولتين، والـ "تعايش سلمي لدولة إسرائيلية ودولة فلسطينية".

وأكد على رفضه للخطط التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وقال شولتس: "المقترحات التي عرفناها الآن من إسرائيل غير مقنعة، لن يكون هناك مفر من إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وغزة، وأي شكل من أشكال من الإدارة المنظمة ليس بديلا للسيادة والإدارة الذاتية".

في الوقت نفسه، رأى شولتس أن الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية في هذا الوقت ليس هو "الطريق المناسب".
 

المستشار الألماني أولاف شولتس رفح

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