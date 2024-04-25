فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت ألبانيز قبل ذلك خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة أعمالها.

وأضافت أن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية، لافتة إلى أن مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة.

وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن المعدات الطبية والأسرّة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها.

وأشارت إلى أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، منوهة إلى أن الوضع يزداد سوءا في الضفة الغربية أيضا.

وشددت ألبانيز على أنه على الأمم المتحدة تحمل مسئوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها ووقف إطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين.