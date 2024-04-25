مصالحة روسيا.. ماكرون يوجه رسالة لقادة أوروبا بشأن اليوم التالي لحرب أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لبناء علاقات مع روسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وأشار ماكرون في خطاب حول مستقبل أوروبا بجامعة السوربون في باريس، إلى أن "نظام أوروبا الأمني سيساعدها على بناء علاقات حسن الجوار مع روسيا بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا".

ووفقاً لماكرون، تحتاج أوروبا عند بناء العلاقات مع روسيا إلى الاعتماد على نظامها الأمني القوي.

وفي وقت سابق، أيد رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء قوة مشتركة للرد السريع تابعة للاتحاد الأوروبي قوامها 5000 فرد، وفقا لقرار أصدروه في المؤتمر الذي أقيم في جزر البليار.

وينص القرار، الذي اعتمده مؤتمر رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي، على أنه من الضروري "ضمان الاستثمار الكافي" في القدرات العسكرية للدول الأعضاء لضمان الردع والدفاع الجماعي.

ووفقا للقرار فإن القوة العسكرية تتطلب القدرة على النشر السريع لما يصل إلى 5000 فرد عسكري للاستجابة للأزمات المختلفة.

كما أشاد المتحدثون بمبادرة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى امتلاك قدرة عسكرية خاصة به "للدفاع عن أمن شعبه ومصالحه وقيمه الديمقراطية".